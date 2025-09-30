Октябрь‑2025 ожидается сухим в Челябинской области

Какие еще особенности второго осеннего месяца

В этом году погода в октябре в Челябинской области ожидается спокойной: средняя температура составит +3…+5 градусов, что в пределах нормы. Осадков синоптики прогнозируют чуть меньше, чем обычно. При этом второй осенний месяц на Южном Урале уже нередко предвещает зиму, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Обычно в конце октября среднесуточные температуры воздуха переходят через 0. К этому моменту уже опадает листва, начинает образовываться кромка льда на водоемах. Нередко октябрьское похолодание сопровождается сильными снегопадами и метелями, установлением временного снежного покрова»,— рассказали синоптики.

Продолжительность светового дня в октябре резко уменьшается: если в сентябре солнце светит 120—190 часов, то в октябре — всего 70—120. Рассветы все позже, закаты — раньше.

Однако следует помнить, что стабильность — это не про погоду. Традиционно периоды холода сменяются периодами тепла, а значит, температура в октябре может как подниматься до +10 градусов и выше, так и опускаться до нуля.

В начале месяца, например, будет сухо и до +13 градусов.

