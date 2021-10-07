Окружной суд отменил выплату почти в полмиллиарда рублей копейской администрации перед кредиторами

Дело о банкротстве МУП «Горводоканал-Копейск» направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд региона

Копейские власти продолжают судебные тяжбы с кредиторами бывшего водоснабжающего муниципального предприятия «Горводоканал-Копейск». За несколько лет работы водоканал сумел накопить долг почти в 1 миллиард рублей из-за нерешенных вопросов с передачей имущества всей системы водоснабжения и водоотведения округа. Хозяйство было ранее передано в частные руки, а после образования нового МУП фирма отказалась возвращать имущество и выставило многомиллионные счета городскому предприятию за аренду всех сетей и насосов. В мэрии удалось уменьшить конкурсную массу банкортящегося МУПа, а затем и вовсе отменить выставленные счета. По данным администрации округа, дело о взыскании с администрации долгов направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Напомним, судебные разбирательства между мэрией Копейска и кредиторами МУП «Горводоканал-Копейск» продолжаются несколько лет. Сначала кредиторы банкоротящегося МУПа, которыми оказались представители частной фирмы, ранее арендовавшие всю систему водоснабжения и водоотведения округа. За пользование имуществом они выставили предприятию счет в 914 779 700 рублей. Компенсацию конкурсный управляющий решил взыскать с управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа через Арбитражный суд Челябинской области. Год назад это требование было удовлетворено частично: в пользу МУП «ГВК» взыскана компенсация в размере 619,5 млн рублей.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 26 июля 2021 года вынес постановление, изменившее предыдущее определение Арбитражного суда Челябинской области, — компенсация уменьшилась до 415 млн рублей.

В августе копейская мэрия направила в Федеральный арбитражный суд Уральского округа кассационную жалобу на указанные судебные акты. Постановлением Арбитражного суда Уральского округа ранее вынесенные судебные акты о взыскании с муниципального образования «Копейский городской округ» компенсации отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.