Окружной чиновник отметила организацию углубленной диспансеризации в Челябинске

Главный терапевт УрФО Татьяна Василькова посетила ОКБ № 2

В министерстве здравоохранения Челябинской области прошла встреча с главным внештатным терапевтом Уральского федерального округа Татьяной Васильковой. Участники совещания обсудили последствия коронавирусной инфекции и организацию углубленной диспансеризации для пациентов, переболевших COVID-19, сообщает во вторник, 12 октября, пресс-служба регионального ведомства.

До этого Василькова побывала в челябинской ОКБ № 2 и посмотрела, как в поликлинике проводится углубленная диспансеризация переболевших ковидом.

«Все можно пройти в одном месте, это удобно для пациента и не занимает много времени. У нас принимают сразу два терапевта, так что очередей на диспансеризацию нет. Единственное, куда мы направляем дополнительно, — это маммография, флюорография и спирометрия. Пациенты охотно проходят диспансеризацию, особенно углубленную», — рассказали Татьяне Васильковой местные медики.

Напомним, углубленная диспансеризация рассчитана на переболевших коронавирусом в любой поликлинике региона.