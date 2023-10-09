Около железнодорожного вокзала в Челябинске временно ограничили движение

На съезде с улицы Доватора ремонтируют инженерные коммуникации

В Челябинске временно закрыли движение по крайней правой полосе съезда с улицы Доватора на улицу Степана Разина. Подробности сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта на участке закрыли из-за ремонта инженерных коммуникаций. Ограничение продлится до 10 октября. В мэрии попросили водителей учитывать изменения при планировании маршрута.

Напомним, в Курчатовском и Металлургическом районах Челябинска затянулся ремонт тепломагистралей. Там продлили закрытие движения по улицам Северо-Крымской и Мира — до 16 и 15 октября соответственно.

До 31 марта следующего года челябинские автомобилисты не смогут проехать по улице Российской от Коммуны к проспекту Ленина. Там продолжается ремонт канализационного коллектора.