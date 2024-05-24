Около тысячи детей на Южном Урале завершают учебный год с двойками

Может ли школа оставить их на повторное обучение

Учебный год завершился, но не для всех. Среди челябинских школьников есть ребята, получившие двойки за год. Имеет ли школа право оставить таких детей на второй год или даже отчислить, мы спросили начальника Управления общего образования Минобра области Елену Бухмастову.

«Статистика говорит нам о том, что получить двойку за год вполне реально. Среди учащихся 11-х классов таких детей единицы. А среди девятиклассников каждый год около 2-3%. Значит, примерно 1200 ребят по всей области завершают учебный год с двойками», — говорит Елена Бухмастова.

Если ребенок не справился с промежуточной аттестацией, то есть получил двойку в 5, 6, 7, 8 или 10 классе, катастрофических последствий не будет.

«Ребенка переведут в следующий класс условно и дадут возможность пересдать предмет еще раз. Если он снова получит двойку, то с согласия родителей ему предложат повторное обучение или направят на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), чтобы ребенок мог заниматься по адаптированной программе», — говорит Елена Бухмастова.

При этом школа не должна оставить семью школьника и проблему один на один. Для ребенка организуют какие-то допзанятия, консультации.

Просто отчислить ребенка из школы за двойки тоже нельзя. Школа обязана создать условия, чтобы ребенок завершил обучение и прошел аттестацию.

«Но и родители должны понимать, что они несут персональную ответственность за результаты обучения ребенка в школе», — замечает Елена Бухмастова.

Если ребенок не справился с итоговой аттестацией, то есть получил двойку в выпускном 9 или 11 классе, его действительно имеют право оставить на второй год.

«Проблемы, как правило, возникают с двумя предметами — русским и математикой. При этом ребенку дают вторую возможность исправить оценку. Если и это не помогает, то школьника могут оставить на повторное обучение. Или предложить семейную форму обучения — в этом случае школа поможет составить индивидуальный образовательный маршрут», — говорит Елена Бухмастова.

Иногда родители жалуются в социальных сетях на то, что сильные школы стараются выдавить неуспевающих учеников: семье советуют перевести ребенка в школу попроще.

«В прокуратуру города такие жалобы не поступали. На моей памяти был всего один случай, когда ребенка сознательно пытались выдавить из 10 класса со справкой. Но после вмешательства нашего ведомства и Рособрнадзора ученика перевели в 11 класс», — говорит помощник прокурора Челябинска Дарья Белкова.

Ранее мы рассказывали о том, имеет ли право школа не взять ребенка с тройками в аттестате в 10 класс.

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