Около трети южноуральцев имеют зарплату выше средней по стране

К такому выводу пришли эксперты РИА Новости

Эксперты РИА Новости составили рейтинг зарплат по стране, а вернее, по количеству жителей, получающих выше среднего. Челябинская область оказалась в рейтинге на 24-м месте: доход 29,9% взрослых здесь превышает среднюю зарплату по стране.

Эксперты РИА также подсчитали, что 4,3% южноуральцев зарабатывают в два раза больше, чем в среднем по стране. За год регион поднялся в рейтинге на одно место.

В РИА Новости добавляют, что в апреле 2025 года средняя зарплата в России составила 97,4 тысячи рублей.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа. В конце списка — Республика Ингушетия, Чеченская и Кабардино-Балкарская республики.

Москва занимает седьмое место, Санкт-Петербург — восьмое. Свердловская область обосновалась на 26-й позиции.