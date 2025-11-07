Около трети квартир в Челябинской области покупают без ипотеки

Южноуральцы массово выбирают расчет без кредитов, несмотря на рост цен

Более 36% сделок с жильем на вторичном рынке Челябинской области в 2025 году заключены без привлечения ипотечных кредитов. Такой вывод следует из анализа 1,4 тысячи сделок сервиса «Домклик», сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка.

По данным аналитического центра, средняя стоимость квартиры, купленной за наличный расчет, составила 3,7 миллиона рублей — на 5,7% выше, чем годом ранее. При этом большинство покупателей выбирали жилье скромных площадей: медианный показатель остановился на отметке 41,6 квадратных метра.

Эксперты объясняют этот тренд сохраняющейся высокой ставкой по рыночной ипотеке, которая побуждает граждан использовать собственные сбережения. Для сравнения: в целом по России доля безыпотечных сделок на вторичном рынке достигает 60%.

Самая дорогая квартира, приобретенная за свои средства в Челябинской области в этом году, обошлась покупателю в 28 миллионов рублей, тогда как самый бюджетный вариант стоил всего 430 тысяч рублей.