Около трехсот уральцев борются за выход в суперфинал конкурса «Лидеры России»

35 из них — из Челябинской области

В Екатеринбурге стартовали региональные финалы треков конкурса «Лидеры России». В финал вышли 267 конкурсантов из УРФО в треках «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность». Успехов в финальных испытаниях участникам пожелал полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, передает пресс-служба организаторов конкурса.

Владимир Якушев поздравил финалистов и пожелал успешно пройти предстоящие испытания.

«Площадка, на которой вы сегодня присутствуете, обладает серьезным авторитетом, ей дал высокую оценку глава государства. Конкурс „Лидеры России“ показывает, что сегодня, если ты обладаешь достаточными компетенциями, если ты целеустремлен и умеешь проявить себя, то для тебя открыты все двери. Участники из Уральского федерального округа, как правило, всегда доходят до финалов и суперфиналов. Многие принимают участие в конкурсе, чтобы испытать себя. Эти люди могут занимать ответственные должности, иметь собственный бизнес. Не всем важна именно победа — при правильном подходе участники, не прошедшие на следующий этап, получают от конкурса даже больше, чем победители», — отметил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Кроме того, Владимир Якушев провел встречу с финалистами трека «Государственное управление», где поделился историей своего профессионального пути, ответил на вопросы участников, рассказал о реализации национальных проектов в Уральском федеральном округе.

«По итогам контрольного тестирования в Уральском федеральном округе в финал конкурса вышли 267 конкурсантов, среди которых 146 участников трека „Бизнес и промышленность“ и 121 участник трека „Государственное управление“. При этом конкурс за выход в финал в обоих треках был достаточно высоким: в треке „Бизнес и промышленность“ он составил 27 человек на место, а в „Государственном управлении“ — почти 21 человек на место. Но самое интересное у конкурсантов впереди — их ожидают не только традиционные оценочные мероприятия, образовательная программа от наставников и партнеров, но и коммуникационная сессия, где представители госсектора и предпринимательской среды встретятся и вместе будут решать управленческие задания», — пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Финалистами конкурса стали 35 жителей Челябинской области. В треке «Бизнес и промышленность» прошли 21 человек, а в треке «Государственное управление» — 14 конкурсантов.