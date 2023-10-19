Около половины федеральных льготников получают набор соцуслуг в натуральной форме

На Южном Урале закончился прием заявлений по выбору способа получения льгот

1 октября завершился прием заявлений от федеральных льготников о выборе способа получения набора социальных услуг на 2024 год. На Южном Урале проживает 271 тысяча федеральных льготников, 110 тысяч из них решили частично или полностью получать набор соцуслуг в натуральной форме, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

В этом году в денежном эквиваленте набор соцуслуг составляет 1469 рублей в месяц, из которых:

• 1132 рубля — компенсация за лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания;

• 175 рублей — путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

• 162 рубля — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

«Индексация стоимости набора социальных услуг производится ежегодно с 1 февраля. При этом важно понимать, что величина денежного эквивалента не означает, что натуральные льготы будут оказываться именно на эту сумму. Они предоставляются бесплатно в необходимом объеме», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Вариант получения набора соцуслуг, который был указан в заявлении, начинает действовать с 1 января следующего года.