За трамвайным кольцом возле Областной больницы обустроят большую парковку. Здесь уже готовят под асфальтирование проезды и тротуары. Ход и перспективы ремонтных работ оценила глава города Наталья Котова.
«Жители не раз обращались с просьбой рассмотреть возможность организации дополнительных парковочных мест у облбольницы. Проезд здесь был в неудовлетворительном состоянии, тротуаров не было. Теперь и жителям будет удобно, и школьникам безопасно», — рассказал замглавы Советского района Евгений Петров.
По улице Курчатова также привели в порядок широкий проезд, обустроили парковку и пешеходные дорожки. Проект реализован в рамках «Инициативного бюджетирования». Всего в Советском районе по этой программе будут отремонтированы почти 60 внутриквартальных проездов и тротуаров.
Несколько дворов домов по улице Сулимова участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь обновили асфальт, установили скамейки и урны, провели дополнительное озеленение.
Кроме дворов, в районе в текущем сезоне благоустраиваются и общественные пространства.
«В текущем сезоне мы работаем не только по дворовым и общественным территориям. Очень большое внимание уделено межквартальным проездам. В Советском районе будут отремонтированы более 120 таких проездов и тротуаров», — отметила Наталья Котова.
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