Около челябинских храмов расписали трансформаторные будки к Пасхе

На технических сооружениях — тематические рисунки

В Челябинске в преддверии Пасхи сотрудники Детской художественной школы искусств расписали трансформаторные будки, расположенные около кафедрального собора Рождества Христова и храма Святой Троицы. Техсооружения украсили тематические рисунки с изображениями голубя и храмов, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Новые арт-объекты приурочены к празднованию православной Пасхи. Они украшают дороги к святыням, куда в эти дни будут идти тысячи прихожан, и напоминают о важных ценностях и вере»,— прокомментировал мэр Алексей Лошкин.

Трансформаторные будки продолжат расписывать в рамках проекта «Город в красках» с учетом исторического и культурного контекста тех мест, где они расположены, подчеркнул глава города.