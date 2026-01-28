900 рабочих и 300 спецмашин вышли в Челябинске на борьбу с гололедом

Город готовится к новым снегопадам

В Челябинске из-за потепления и перепадов температур на тротуарах образовалась опасная наледь. Глава города Алексей Лошкин поручил в срочном порядке усилить уборку пешеходных зон, сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание дорожным службам и подрядчикам предписано уделить подходам к социальным объектам, остановкам общественного транспорта, а также расчистке зон вдоль бордюров. Это необходимо сделать до ожидаемых на следующей неделе снегопадов, чтобы обеспечить места для сдвига нового снега.

«Главам районов поставлена задача максимально эффективно вести расчистку и усилить взаимодействие с подрядчиками», — подчеркнул Лошкин, регулярно объезжающий город для контроля.

На расчистку города сегодня выведено около 300 единиц техники и более 900 рабочих от дорожных подрядчиков и районных администраций.