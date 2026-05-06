Около 80% челябинцев назвали День Победы главным праздником в году

Особенно горожанам нравятся общественные акции

Для большинства жителей Челябинска День Победы — главный праздник в году. Почти 80% горожан воспринимают его как личное торжество, и чаще об этом говорят челябинцы старше 45 лет. О результатах опроса рассказали в пресс-службе SuperJob.

На втором месте среди «любимчиков» — Новый год, за него проголосовали 74% жителей, больше — женщин. Чуть менее 50% отдали голос за Международный женский день и Рождество Христово. День защитника Отечества оценили всего 32% человека, а список замыкают Праздник Весны и Труда, День России и День народного единства. Девять процентов респондентов не нашли праздника, который имел бы для них личное значение.

Уделили внимание и общественным акциям, посвященным Великой Победе. «Бессмертный полк» — в лидерах, за него проголосовали 90% челябинцев. В топе и «Георгиевская ленточка» — 83%.

«Память — это то, чем мы можем отблагодарить тех, кто погиб за наше будущее»,

«Это правильно. Испытываю гордость и восхищение, когда вижу этот парад. Нужно продолжать эту традицию»,

«Мы должны помнить и чтить погибших», — отмечают респонденты в комментариях.

Есть и критические отзывы, основанные на том, что люди выставляют ленточки напоказ. Но таких ответов крайне мало.

Меж тем в этом году акция «Бессмертный полк» проходит онлайн. Сегодня, 6 мая, последний день, когда можно подать заявку на участие. Как это сделать — рассказываем в отдельном материале.