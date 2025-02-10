Около 6% всех школьников отправили на дистант в Челябинской области

В регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом



Заболеваемость ОРВИ и гриппом этой зимой развивается по нестандартному сценарию. Число болеющих в этом сезоне гораздо ниже, чем прошлой зимой. И все же медики, эпидемиологи призывают жителей области не забывать про меры профилактики. О текущей ситуации рассказали на пресс-конференции в Минздраве региона.

«В целом заболеваемость гораздо ниже, чем в прошлом году. Эпидпорог не превышен. Но в то же время после нового года мы отмечаем еженедельный прирост заболевших», — говорит начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Так, на прошлой неделе с признаками ОРВИ к докторам обратились чуть более 30 тысяч южноуральцев. Это почти на 20% больше, чем неделей ранее.

Из тревожных тенденций: растет удельный вес гриппа. Две недели назад он составлял 9,7%, а уже на прошлой неделе — 16%. Однако тяжелых случаев гриппа нет.

«Минувшей осенью мы успешно провели кампанию по вакцинации детей и взрослых. От гриппа привились более 1,7 миллиона южноуральцев, в том числе около 500 тысяч детей», — рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова.

Обычно после Нового года в детских садах и школах начинается период массовых карантинов, однако в этом году большинство образовательных организаций региона проходят зиму спокойно.

Заместитель министра образования и науки Челябинской области Антон Туманов поделился свежей статистикой. На начало этой недели полностью закрыты четыре школы: две в Аргаяше и по одной в Чебаркуле и Сатке. Еще 137 школ отправлены на дистант частично. В общей сложности на дистанте находятся около 9 тысяч школьников, это 5,9% всех учеников.

Медиков радует, что в январе-феврале не так активен коронавирус (−11% случаев за неделю) и не так часто, как осенью, встречаются внебольничные пневмонии. И все же южноуральцы должны соблюдать меры предосторожности: избегать массовых мероприятий, надевать маски в местах скопления людей, особенно в поликлиниках и больницах, мыть руки с мылом, проветривать помещения и отказаться от похода на учебу или работу в случае появления первых признаков ОРВИ.

«Всего за час один человек может заразить весь коллектив», — напоминает Нелли Верзакова.

Главный санитарный врач Челябинской области подписал документ о введении мер профилактики в больницах и закрытых социальных учреждениях: запрещены посещения родственников и друзей, персонал должен носить защитные маски. Это предотвратит возможные вспышки ОРВИ и гриппа среди пациентов и жителей интернатов.

Еще не привившиеся от гриппа могу привиться за собственный счет. Иммунитет будет работать в течение года. При этом осенью можно будет привиться еще раз, уже с учетом прогноза по активности штаммов гриппа на 2025—26 годы.