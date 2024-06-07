Около 500 подарков для новорожденных уже раздали в роддомах Челябинской области

С 1 июня приданое дарят каждому малышу и его маме

С 1 июня 2024 года по инициативе губернатора Алексея Текслера все мамы региона при выписке из роддома получают подарки для малышей. За первую неделю акции уже раздали около 500 подарочных комплектов, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В набор входит кокон для новорожденного, подгузники, а также энциклопедия для родителей, в которой даны рекомендации по подготовке к появлению в семье младенца, советы по уходу за ребенком, болезням детского возраста и их лечению.

Подарки получили роженицы Челябинского, Копейского, Чебаркульского, Магнитогорского, Троицкого и других роддомов.

Первые такие наборы Алексей Текслер лично вручил пациенткам Областного перинатального центра.

