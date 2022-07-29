Около 500 дольщиков проблемного ЖК «Радуга» начали получать свои квартиры

Росреестр взял регистрацию прав собственности на жилье под особый контроль

Управление Росреестра по Челябинской области зарегистрировало права первого собственника квартиры в проблемном ЖК «Радуга», сообщили в пресс-службе ведомства. Всего жилье в трех многоквартирных домах получат около 500 обманутых дольщиков.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало своим читателям о завершении строительства домов по адресам — ул. Профессора Благих, 51, 67 и 71. Их еще в середине прошлого десятилетия начинали строить фирмы, входившие в группу компаний «Серебряный луч» скандально известного предпринимателя Александра Сребрянского.

После банкротства этих строительных компаний достройкой ЖК «Радуга» занялся региональный Фонд защиты прав дольщиков. На завершение строительства из федерального и регионального бюджетов было направлено около 440 млн рублей. В настоящее время сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома.

По информации Росреестра, первая регистрация прав собственности была проведена в отношении одной из квартир по адресу ул. Профессора Благих, 71.

«Ситуация по оформлению прав дольщиков находится на особом контроле у руководителя управления Росреестра Ольги Смирных», — отметили в ведомстве.

Всего квартиры в названных домах получат около 500 дольщиков.