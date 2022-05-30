Около 4 тысяч жителей Магнитогорска и Миасса стали участниками велопарада

Самому маленькому велосипедисту — 3 года, старшему — 83

В Магнитогорске и Миассе в минувшие выходные прошли велопарады. В мероприятиях приняло участие больше 3,5 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе магнитогорской администрации и в местных изданиях Миасса.



В Магнитогорске велопарад прошел в восьмой раз. Мероприятие здесь пользуется успехом: до пандемии ежегодно участвовало до пяти тысяч велосипедистов. В этом году по 10-километровому маршруту проехала колонна из 2,5 тысяч человек. К акции присоединились не только профессионалы: байки на дорогу выкатывали целыми семьями.







Перед стартом за Ареной «Металлург» работало несколько полезных площадок. Например, можно было подкачать колеса и отрегулировать сидения велосипедов. Также любой желающий мог устроить тест-драйв электробайков. Некоторые горожане сдали мусор в специальный грузовик, а специалисты помогли в его сортировке.







Все участники получили браслеты и наклейки на память. В Миассе, помимо местных жителей, в параде приняли участие велосипедисты из соседнего Златоуста. Дистанция — восемь километров, но каждый мог сам выбрать приемлемую нагрузку.



Погода здесь, в отличии от солнечного Магнитогорска, выдалась экстремальной. Колонны велосипедистов ехали под проливным дождем. Но даже в таких условиях не побоялись участвовать как самые маленькие (3 года) так и самые опытные (83 года).



Многие креативно отнеслись к подбору праздничного образа. Велосипедисты наряжались в костюмы животных, пиратов, ведьм. Самых необычных наградили кубками и памятными призами.

