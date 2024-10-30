Около 30% дорожных рабочих не хватает в Ленинском районе Челябинска

Врио мэра Алексей Лошкин: «Разве это называют готовностью к зиме?»

Сегодня врио главы Челябинска Алексей Лошкин контролирует готовность дорожных подрядчиков к зимнему сезону. Вместе с ним отправился наш корреспондент.

Первая точка контроля — улица Новороссийская, где находится база «Экотранса». Компания занимается очисткой Ленинского района.

Руководитель компании Илья Кушнерук сообщил, что сейчас техники хватает, на базе 30 спецмашин, плюс используют арендованную. Вот по людям — дефицит.

«Опираясь на опыт прошлого года, обновили шнекоротор, задействуем арендованную технику. На каждую единицу техники водители есть, но для круглосуточной работы людей не хватает. Сейчас в штате около 100 человек, дефицит — порядка 30%», — рассказывает Илья Кушнерук.

«То есть круглосуточно чистить снег не сможете? Как вы тогда к зиме готовы? Ленинский район достаточно протяженный. Послезавтра снег пойдет — кто будет убирать? Обеспеченность водителями должна быть 120% при ста процентах техники», — подчеркивает Алексей Лошкин.

Он также напомнил, что, когда пойдет снег, район должен убираться, несмотря ни на что:

«Так, как записано в контракте. И укладываться в норматив».