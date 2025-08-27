Около 3 тысяч жителей Челябинской области заключили соцконтракты в 2025 году

Опыт прошлых лет показывает — в основном помощь государства используют для открытия индивидуального предпринимательства

С начала 2025 года в Челябинской области заключено почти три тысячи социальных контрактов. Это подтверждает эффективность такой меры поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает министерство социальных отношений региона, на данный момент оформлено почти 3 тысячи контрактов на общую сумму порядка 836 миллионов рублей.

«Социальный контракт с этого года включен в национальный проект „Семья“. Это один из ключевых инструментов в рамках борьбы с бедностью, обозначенной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С 2014 года в Челябинской области более 23 тысяч человек воспользовались этой помощью, а общая сумма выплат составила около 4,2 миллиарда рублей. В 2025 году на эти цели предусмотрено свыше 1,2 миллиарда рублей, планируется заключить 4400 социальных контрактов», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

В прошлом году из всех заключенных контрактов почти 2 тысячи жителей направили средства на создание индивидуального предпринимательства. Это говорит о стремлении южноуральцев к финансовой независимости. Также доступны выплаты на ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. По данным 2024 года, меньше всего в 2024 году в регионе были востребованы выплаты на преодоление трудной жизненной ситуации — на них нашлось всего 180 претендентов.

Размер социальной выплаты варьируется в зависимости от выбранного направления. Например, на создание ИП можно получить до 350 000 рублей единовременно, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 000 рублей, а на поиск работы — 17 782 рубля ежемесячно на протяжении четырех месяцев.

Для получения государственной помощи необходимо подать личное заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства.

Автор: Елизавета Михно