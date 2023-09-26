Около 3 тысяч южноуральцев не справились с экзаменами за 9‑й класс

Ирина Гехт предлагает открыть им в помощь вечерние школы

Около трех тысяч детей, окончивших 9-й класс, не смогли справиться с выпускными экзаменами. В сентябре они сделали еще одну попытку. Около половины детей, как учит опыт минувших лет, не сдадут экзамены снова. Для них на Южном Урале следует открывать вечерние школы. Такой идеей в личном телеграм-канале делится первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В Челябинской области на пересдачу ОГЭ в нынешнем году пошли порядка 3 тысяч детей. Коллеги уверяют, что в общей массе выпускников это не такой большой процент, но, на мой взгляд, его игнорировать нельзя. Предварительно, около 1,5 тысячи человек не пересдаст экзамены и останется на следующий год. Ребята не смогут поступить в вуз или ссуз, потеряют время; не все из них трудоустроятся. Кто-то, к сожалению, попадает в поле зрения правоохранительных органов», — пишет Ирина Гехт.

Политик напоминает, что в советские годы для таких ребят работали вечерние школы. Уже повзрослевшие подростки, которые все-таки решили закончить общеобразовательную школу, могли, не стесняясь, сесть за парты.

«На мой взгляд, нам нужно создать специальные классы или что-то подобное», — замечает Ирина Гехт.

Ранее и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова рассказала, какие новые предметы появятся в школе в 2023 году, где откроются инженерные классы, получат ли хорошисты серебряные медали и будут ли детям бесплатно выдавать школьное молоко.

