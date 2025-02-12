Около 200 тысяч южноуральцев уже прошли диспансеризацию в 2025 году

К концу года их должно быть почти 3 миллиона человек, отметил губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области стартовала с первых дней года и активно продолжается диспансеризация населения. За январь около 200 тысяч жителей Челябинской области — взрослых и детей — уже проверили свое здоровье. К концу года их число должно вырасти до 3 миллионов человек.

Как этого достигнуть? Можно узнать у территорий-«хорошистов». Глава региона назвал эффективные по диспансеризации муниципалитеты: это Сосновский, Октябрьский муниципальные районы, Южноуральск, Копейск, Пласт.

Среди отстающих по итогам января: Каслинский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Нязепетровский муниципальные районы, Усть-Катав и Снежинск.

«Это один из важнейших показателей сегодня, который мы держим на контроле, и понятно, что это общая работа. И глав, предприятий, здравоохранения и так далее», — напомнил глава региона.

Как сообщалось ранее, диспансеризация в больницах Челябинской области началась уже в новогодние праздники.