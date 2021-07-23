Около 200 сотрудников челябинского аэропорта прошли вакцинацию от COVID‑19

В середине августа медработники вновь приедут, чтобы поставить второй компонент

В аэропорту Челябинска прошла вакцинация сотрудников. Поставить прививку желающие могли, не выходя с работы — в медсанчасти при авиапредприятии. Прививку сделали около 200 человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

За сутки через международный аэропорт им. Игоря Курчатова проходит более 3 000 пассажиров. В период пандемии руководство предложило сотрудникам обезопасить себя, поставив прививку. Для упрощения процесса была достигнута договоренность с ГКБ № 5, чтобы дать возможность сотрудникам пройти вакцинацию прямо на рабочем месте.

«Сотрудников аэропорта мы прививали вакциной „Гам-Ковид-Вак“, известной в народе как „Спутник V“. Мы очень приветствуем такие инициативы, поэтому нам не составляет труда выехать на предприятие»,— рассказал заведующий приемным отделением ГКБ № 5 Вячеслав Кокорин.

Инициативу челябинского аэропорта поддерживает холдинг «Новапорт», в который входит авиапредприятие. Всем сотрудникам, кто принял участие в вакцинации, — а их порядка 200 человек, — будут выплачены денежные премии.

«Я не антипрививочник, и если есть возможность укрепить иммунитет, то я ей всегда воспользуюсь. Я бы и раньше привился, но у меня времени нет ездить по больницам, а когда услышал, что можно привиться прямо на территории аэропорта, даже думать не стал. Я работаю в секторе досмотра, и через меня проходит за смену порядка 500 пассажиров, риск заразиться очень большой», — прокомментировал инспектор по досмотру Максим Шаболин.

В середине августа медработники вновь приедут в аэропорт, чтобы поставить второй компонент вакцины.