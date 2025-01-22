Около 200 домов останутся без воды в Советском районе Челябинска 22 января

Запланированы работы на водоводе

Сегодня, 22 января, в Советском районе Челябинска около 200 жилых домов и социальных учреждений останутся без воды на весь день из-за проведения плановых работ на водоводе. Как сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ», воды не будет ориентировочно с 9:30 до 20:00.

Под отключение попадают жилые многоквартирные и частные дома, социальные объекты и административные здания, расположенные по следующим адресам:

улица Трактовая, 18, 19в, 19а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26а, 26/1, 26/2, 27, 27/1, а также дома частного сектора с № 1 по № 19б;

улица Орлиная, 9;

улица Садовая, дома частного сектора с 1-го по 5-й и с 36-го по 44-й;

улица Горьковская, дома частного сектора № 6, 9, 11, 13;

улица Чарчана, 10а, 20, 24;

улица Обская, 2, 4а, 6;

улица Кузнецова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 37а;

улица Днепропетровская, 4, 13, 14, 17, 18, 20, 11, 15, 15а, 19;

улица Ярославская, 2, 9, 9а, 3, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 17, 14, 15, 16;

улица Некрасовская, 17, 19, 27;

улица Калининградская, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а, 24а;

улица Ковшовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

улица Толбухина, 3, 3а, 5, 6а, 10а, 11;

улица Столбовая, 30;

улица Блюхера, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 77, 81, 83, 83а, 85, 87, 89;

улица Рылеева, 2б, 2в;

улица Братская, 2а, 3а, 3б;

улица Центральная, 8;

улица Знаменская, 1б, 3, 3б, 4, 12;

улица Белорецкая, 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 70б, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 88, 88а;

улица Дарвина, 14, 18, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 115.

Жителям рекомендуют заранее набрать необходимое количество воды.