Около 100 ТБ трафика прокачали гости и участники Парижского полумарафона

Эти и другие цифры сельского забега

На Парижском полумарафоне, который прошел в субботу 20 августа на юге области, через канал связи «Ростелекома» прокачали около 100 ТБ трафика. Провайдер подготовил телекоммуникационную инфраструктуру к проведению масштабного легкоатлетического забега. Любопытны и другие цифры полумарафона. Так, на пошив футболок для участников ушло 3 км ткани. 49 представителей СМИ освещали полумарафон, сообщают организаторы.

«Ростелеком» предоставил бесперебойный интернет по проводной технологии и Wi-Fi, а также обеспечил возможность телевизионной трансляции мероприятия.

«Через канал связи „Ростелекома“ во время проведения полумарафона было передано около 100 ТБ трафика, что эквивалентно 25 000 фильмам в HD-качестве. Также было совершено более 1200 подключений к нашим точкам Wi-Fi-доступа. Максимальное количество пользователей, которые одномоментно подключались к Сети Wi-Fi, составило 176 человек», — пояснил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Во время спортивного мероприятия в полевых условиях специалисты «Ростелекома» провели мастер-класс по сваре оптического волокна. В нем приняла участие Евгения Зинурова − посол ГТО, МСМК по легкой атлетике, двукратная рекордсменка мира и Европы. Титулованная легкоатлекта научилась ювелирно зачищать тончащие волокна кабеля и сварила ожерелье из оптоволокна.

«Самое сложное было понять на техническом языке то, что мне необходимо сделать. Это очень ювелирная работа. Когда специалист „Ростелекома“ мне перевел то, что нужно сделать, на наш женский, бытовой уровень, все сразу встало на свои места. Сначала „свариваем“, потом „запекаем“. Все понятно», — прокомментировала двукратная рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова.

Напомним, что для проведения «Парижского полумарафона» специалисты связи «Ростелекома» построили оптический канал со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для организаторов было установлено 12 точек доступа в Сеть по Wi-FI в зонах старта и финиша, у главной сцены, а также в местах торговли и питания. Беспроводной интернет работал в оргкомитете, пресс-центре и гардеробе спортсменов.

Организаторы мероприятия поделились и другими цифрами. Так, телеканал ОТВ провел 7 часов непрерывной прямой трансляции, 130 волонтеров помогали гостям и участникам, судейский корпус составлял 27 человек. 4 300 гостей посетили село Париж, 1919 участников из 24 регионов России и Казахстана стартовали под Эйфелевой башней. 3 км ткани ушло для пошива футболок из стартовых пакетов.