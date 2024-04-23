Около 100 магнитогорцев приняли участие в акции по лесовосстановлению «Зеленый пояс»

Деревьями засадят порядка 30 гектаров

В Магнитогорске стартовала самая большая акция по лесовосстановлению «Зеленый пояс». Около 100 южноуральцев приняли участие в посадке новых деревьев на северо-западной границе площадью 29 гектаров, сообщает администрация города.

Трехмесячные хвойные деревья обладают закрытой корневой системой, вероятность их повреждения минимальна. Ожидается, что приживаемость растений составит не менее 80%.

«Согласно идее федерального движения — всем промышленным городам необходим зеленый пояс, который будет забирать на себя выбросы. Идея была поддержана губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Это долгоиграющая история, которая будет продолжаться несколько лет», — рассказал помощник председателя комитета Заксобрания по аграрной политике Евгений Емельянов.

Всем желающим принять участие в акции необходимо обратиться по номеру телефона: +79939336302.

Напомним, что в Магнитогорске, в сквере Металлургов, новыми саженцами заменят старые и больные деревья, которые повреждены болезнями и вредителями. Чтобы восстановить экосистему, планируется посадить 300 деревьев.