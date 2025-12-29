Около 100 бесплатных ледовых катков открылось в Челябинске к праздникам

Они расположены в разных районах города

В Челябинске к новогодним праздникам открыли 92 ледовых катка. Они бесплатны и расположены в разных районах города, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Сергея Авдеева.

Также для горожан залили 72 хоккейные коробки. А сегодня, 29 декабря, откроется главный ледовый городок на площади Революции, с 30 декабря по 11 января там запланирована дневная и вечерняя программы. Также в ледовом городке будет работать Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ.

Напомним, в прошедшие выходные в Челябинске открыли каток в парке Гагарина. В этом году его залили у сцены летнего театра.

Также этой зимой в Челябинске появился новый бесплатный каток — у комплекса «Метелица» на пересечении проспекта Победы и улицы 40-летия Победы.