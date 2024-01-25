Около −10 градусов и слабый ветер прогнозируют в Челябинской области 26 января

В отдельных районах возможен слабый снег

В Челябинской области продолжает действовать антициклон, в связи с которым сохраняется почти безветренная и умеренно морозная погода. В пятницу, 26 января, существенных изменений не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы столбики термометров покажут −20…−22 градуса, в дневные — от −9 до −11 градусов. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске в пятницу утром возможен слабый снег, днем будет ясно. Температура воздуха составит −9…−13 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.

В Сатке ожидается слабый снег и около −10 градусов. Ветер слабый юго-западного направления.

От −8 до −11 градусов прогнозируют в Чебаркуле. Облачно с прояснениями, возможен слабый снег.

В Карталах будет ясно и около −12 градусов.

В целом в Челябинской области в ночные часы ожидается от −18 до −23 градусов, на юге области теплее — около −13 градусов. При прояснении местами может похолодать до −28 градусов. Днем температура поднимется до −8…−13 градусов. Облачно с прояснениями, на большей части территории осадков не ожидается. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду.