Охрану водных объектов Челябинской области взяли на контроль федерального ведомства

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с руководителем Госрыболовства Ильей Шестаковым

На полях ПМЭФ губернатор Алексей Текслер встретился с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Стороны подписали соглашение в сфере охраны водных биологических ресурсов и развития аквакультуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Стороны договорились координировать усилия в борьбе с браконьерством на территории Челябинской области; реализовывать мероприятия по охране водных биологических ресурсов; развивать аквакультуру (рыбоводства) и искусственное воспроизводство; формировать программу развития рыбохозяйственного комплекса Челябинской области», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в Челябинской области идет борьба с браконьерство и контроль за охраной водных объектов. Так, сегодня в регионе отменили объявленный ранее запрет на рыбалку в нерестовый период.