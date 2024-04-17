Охота на тетерева и глухаря в Челябинской области стартует с 19 апреля

Отстреливать птицу можно будет в центральной зоне

Охотничьи угодья Челябинской области разделены на три зоны, в каждой из которых установлены даты отстрела дичи. Так, в центральной с 19 апреля южноуральцы могут отстреливать самцов тетерева, глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.



В Челябинской области весенняя охота стартовала 12 апреля. Она продлится до 12 мая. Сроки отстрела дичи зависят от климатической зоны и вида птиц.

В южной зоне охотиться на самцов тетерева можно до 21 апреля, а на селезней (с чучелами) и гусей до 22 апреля. В центральной зоне охота на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа на вечерней тяге продлится до 28 апреля. Отстреливать селезней (с чучелами) и гусей можно с 20 по 29 апреля.

В северной зоне охота на самцов тетерева и глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге начнется с 28 апреля и продолжится по 7 мая. На селезней (с чучелами) и гусей (белолобого, гуменника) — с 27 апреля по 6 мая. Охотиться на селезней с живой уткой можно до 12 мая во всех зонах.

«По-прежнему действуют запреты на добычу серых гусей, самок уток, тетеревов, глухарей, осуществление охоты с подхода, за исключением охоты на глухаря на току, применение любых типов и калибров нарезного охотничьего огнестрельного оружия», — уточнили в пресс-службе.