Оказавшейся в центре Челябинска утке с утятами помогли добраться до реки Миасс

Сейчас мама и ее малыши в безопасности

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В Челябинске экологи, неравнодушные граждане и сотрудники администрации Калининского района помогли маме-утке и ее шестерым малышам добраться до реки Миасс. Сейчас они в безопасности. Но всего пару дней назад все семейство разгуливало по центру города, пытаясь спуститься к воде. О спасательной операции рассказали в министерстве экологии Челябинской области и администрации Челябинска.

Утку, высиживающую яйца, случайно обнаружили при покосе травы неподалеку от Торгового центра около недели назад. Пока экологи и сотрудники администрации района думали, как обезопасить будущую мать и ее малышей, птенцы уже вылупились. И молодая мать вместе со своими малышами начала искать пути к водоему. Но тщетно.

Накануне экологам и неравнодушным горожанкам удалось проводить семейство и спустить на водоем.