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В Чурилово вырастили «чувственный» огурец к Новому Году

В Чурилово вырастили «чувственный» огурец к Новому Году
"Чурилово" , огурец , сердце , Новый Год
23.12.2016 12:18:07

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22 Декабря 2016, 18:30

Южноуральцы смогут удивить гостей за праздничным столом.

Разнообразить новогодний стол необычными огурцами предлагают в агрокомплексе «Чурилово». Агрономы вырастили овощи необычной формы специально к праздникам. Кроме того, как уверят в агрокомплексе, продукт не уступает по своим вкусовым качествам огурцам привычной формы.

«Чувственный» огурец представили в агрокомплексе «Чурилово». Овощ необычной формы вырастили специально к праздникам. Это предложение эксклюзивное: приобрести овощ необычной формы можно лишь в нескольких торговых точках сети.

— В преддверии Нового года Агрокомплекс «Чурилово» специально выпустил новый овощ: огурец-сердце! Найти этот красивый и вкусный огурчик вы можете в точках продаж фирменной сети «Витамины с грядки» — поделились с сайтом «Первый областной» администраторы официального сообщества агрокомплекса «Чурилово».

Напомним, в прошлом году жительница Чебаркуля вырастила у себя в огороде необычный овощ. Особый сорт огурцов, который посадила любитель растениеводства, подразумевает нестандартные размеры: до метра в длину и до килограмма весом.

Фото: sundorrup.com

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