В Чурилово вырастили «чувственный» огурец к Новому Году

Южноуральцы смогут удивить гостей за праздничным столом.
Разнообразить новогодний стол необычными огурцами предлагают в агрокомплексе «Чурилово». Агрономы вырастили овощи необычной формы специально к праздникам. Кроме того, как уверят в агрокомплексе, продукт не уступает по своим вкусовым качествам огурцам привычной формы.
«Чувственный» огурец представили в агрокомплексе «Чурилово». Овощ необычной формы вырастили специально к праздникам. Это предложение эксклюзивное: приобрести овощ необычной формы можно лишь в нескольких торговых точках сети.
— В преддверии Нового года Агрокомплекс «Чурилово» специально выпустил новый овощ: огурец-сердце! Найти этот красивый и вкусный огурчик вы можете в точках продаж фирменной сети «Витамины с грядки» — поделились с сайтом «Первый областной» администраторы официального сообщества агрокомплекса «Чурилово».
Напомним, в прошлом году жительница Чебаркуля вырастила у себя в огороде необычный овощ. Особый сорт огурцов, который посадила любитель растениеводства, подразумевает нестандартные размеры: до метра в длину и до килограмма весом.
Фото: sundorrup.com