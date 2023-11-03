Огромные граффити появились на фасадах двух южноуральских школ

В рамках фестиваля «Наш Mural» были украшены образовательные учреждения в Златоусте и селе Миасское

Еще два граффити появились на фасадах школ в Челябинской области в рамках фестиваля «Наш Mural», который проходит в регионе в третий раз по инициативе губернатора Алексея Текслера. Для создания муралов привлекаются художники, для которых до 18 сентября проходил конкурсный отбор, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В 2023 году ключевая тема фестиваля — Год педагога и наставника.

В Златоусте яркая картина появилась на здании школы № 2 по Дворцовой. Художник, он же автор идеи, Сергей IMAN назвал мурал «Искусство взращивать любовь к знаниям». По словам одного из организаторов фестиваля «Наш Mural», руководителя ассоциации художников Graffiti Russia Дмитрия Кольцо, IMAN впервые принял участие в фестивале и искренне проникся идеей и местом для создания картины.

«Моя работа посвящена роли учителя. На мой взгляд, невероятно важны те учителя, которые относятся к своей профессии с любовью и страстью, живут своим делом и сами бесконечно тянутся за новыми знаниями, сохраняя огонь в глазах. Отличные наставники, они наполнены знаниями и интересом к своему предмету, поэтому они с радостью передают свой опыт следующим поколениям», — отметил Сергей.

На рисунке изображена учительница биологии, которая увлечена ботаникой. Любовь к своему предмету видна даже в мелочах: в принте с цветами на ее платье, в том, как аккуратно она выводит на доске мелом части растений, в стопке тематических книг, которую она подготовила к уроку. Вокруг книг вьются растения как символ креатива и воображения, которые она использует, как способ обучения для своих учеников. А на стопке книг изображена девочка, поливающая цветы, — как символ ученика, который учится у своей наставницы взращивать любовь к знаниям.





К слову, размещение такого мурала на фасаде именно этой школы неслучайно: здесь активно занимаются экологическим воспитанием и просвещением учащихся.

Фасад Миасской школы № 2 в Красноармейском районе украсил диптих, темой которого стали манометры и их чертежи. Художники Артем Благовестов и Александр Смирнов (команда Studio. Colortown) работали над созданием картины четыре дня в не самых благоприятных погодных условиях. По словам Артема, макет прошел конкурсный отбор, но для реализации его пришлось доработать и адаптировать под фасад школы в селе Миасское.

«Изменилась цветовая палитра, появились дополнительные элементы и в итоге сформировался грамотный экстерьер», — рассказал граффитист.

Добавим, в этом году фестиваль «Наш Mural» проходит также в селе Ларино Уйского района, поселке Северный Нагайбакского района, селах Кизильское и Агаповка, а также в Миассе, Симе, Снежинске и Юрюзани.

Текст: Ольга Бороденок.