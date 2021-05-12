Ограничения движения стали причиной семибалльных пробок в Челябинске

Движение особенно затруднено на северо-западе областного центра

Ограничения движения на нескольких улицах Челябинска стали причиной семибалльных пробок этим утром, 12 мая. Значительные заторы зафиксированы на северо-западе города. Рассказываем, какие улицы следует объехать, чтобы не попасть в пробку.

Движение затруднено на улице Куйбышева, нескольких участках Комсомольского проспекта, проспекта Победы и улицы Чайковского. Большая пробка возникла на улице Братьев Кашириных на участке от Северо-Крымской до улицы Кирова. Затруднено движение в обе стороны по Свердловскому проспекту, также небольшой затор зафиксирован на улице Каслинской в районе Комсомольского проспекта.

Автомобилисты стоят в пробках на улице Труда на участках в районе поселка Химфармзавод и на подъезде к улице Первой Пятилетки. На последней также небольшой затор. Затруднено движение по проспекту Ленина в районе улицы Героев Танкограда и на участке от автодороги Меридиан до улицы Цвиллинга. Небольшие пробки возникли на улице Блюхера и Копейском шоссе.

Напомним, в Челябинске на месяц ограничили движение на участках улиц Цвиллинга, Коммуны и по улице Елькина. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.