Ограничение полетов в аэропорты запада и юга России продлили до 4 сентября

Для воздушных судов закрыты 11 городов страны

Росавиация продлила до 4 сентября 2022 года режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, сообщила пресс-служба ведомства.



Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.



Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.