Росавиация продлила до 4 сентября 2022 года режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, сообщила пресс-служба ведомства.
Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
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