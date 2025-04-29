Ограничение движения на участке трассы М‑5 в Челябинской области продлили

Снегопад в горнозаводской зоне пока не прекращается

В Челябинской области на участке трассы М-5 «Урал» от Башкирии до Чебаркуля продлили введенное ранее ограничение движения до 12:00, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

«Ограничение распространяется на большегрузы и пассажирский транспорт»,— уточнили в управлении.

Напомним, с полуночи до 8 часов утра 29 апреля участок трассы закрыли для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и такси из-за снегопадов и гололеда. Утром 29‑го ограничение продлили до 10 часов из-за непрекращающихся осадков в горнозаводской зоне. Теперь ограничение продлено до 12:00.

Проходящий через территорию Челябинской области молодой циклон принес в регион не только похолодание, но и штормовой ветер и снег. Особенно досталось горнозаводской зоне — там высота снежного покрова составила 4 сантиметра. На расчистку дорог вывели 18 спецмашин.