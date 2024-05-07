«Огонь памяти» в Сербию доставил челябинский Народный фронт

В рамках акции будут проводиться торжественные мероприятия

Руководитель Народного фронта Челябинской области Денис Рыжий доставил лампаду с частичкой Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Сербию.

«Почтенный возраст и расстояние не позволяют многим ветеранам посетить парад Победы, возложить цветы к Вечному огню в память о павших товарищах. Мы принесем его к ним! Через моря, горы и тысячи километров. В этом году Народный фронт доставляет горящий символ Подвига в регионы России, бойцам на передовую и в 14 стран мира», — отмечает Денис Рыжий.

В Сербии лампаду с «Огнем памяти» на мемориале «Сремский фронт» принял ветеран Второй мировой войны 102‑летний Гаврила Винчич. В течение недели в республике в рамках акции будут проводиться торжественные мероприятия.