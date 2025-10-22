«Огни Победы» зажгли на Южном Урале в память о героях

Частицу Вечного огня доставят ветеранам, которые не могут посетить мемориал

В Челябинске на Аллее Славы прошла торжественная церемония в рамках благотворительной акции «Огни Победы». Мероприятие, которое поддержал губернатор Алексей Текслер, завершило серию памятных событий в регионе.

В церемонии зажжения Огня памяти и Победы от мемориала «Вечный огонь» приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев и депутат областного парламента ветеран СВО Алексей Рожков, который также является участником программы «Герои Южного Урала».

К мемориалу возложили белые хризантемы участники акции, среди которых было много молодежи — юнармейцы, школьники и студенты. Зажженные от Вечного огня лампадки будут доставлены героям Южного Урала — ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и специальной военной операции, кто по состоянию здоровья не может посетить мемориал лично.

Значимость акции подчеркнул Денис Моисеев:

«Я вижу здесь много молодых людей, которые будут помнить о Победе, и это самое главное».

К молодежи обратился и участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Рожков:

«Ко всем есть огромная просьба, особенно к молодым ребятам: несите с гордостью историю нашей страны в будущее. Без нее мы не сможем прожить дальше».

Акция «Огни Победы» стартовала этой весной в Москве. В дни празднования 80-летия Великой Победы была зажжена частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Этот символ памяти и победы впервые был привезен в Челябинскую область.

Программа «Герои Южного Урала» инициирована губернатором Алексеем Текслером и направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в органах власти и коммерческих организациях. К обучению приступили 60 человек, отобранных более чем из тысячи претендентов.