Огнеборцы Челябинской области рассказали о профессиональных приметах и суевериях

Также спасатели объяснили, как и для чего новички проходят «посвящение»

Несмотря на опасную и сложную профессию, пожарные, так же как и другие люди, верят в приметы и суеверия. Многие из них воспринимаются с юмором, помогают расслабиться в напряженной обстановке. О самых интересных из них рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Например, в некоторых боевых частях не принято чистить сапоги и ботинки перед тем, как заступить на сутки. Говорят, мол, все дежурство придется пачкать обувь, выезжая на тушение пожаров. Также существует суеверие, что нежелательно перед дежурством получать новую форму, инструменты или технические средства — в ближайшее время придется это применять.

Огнеборцы считают, что приступить к работе в новой одежде также к выезду. Поэтому сперва, по возможности, идут в ней на построение и лишь потом — в бой. Еще одна из примет, в которую верят пожарные: не стоит мыть служебную технику до окончания дежурства. Но ее невозможно не нарушить: машина всегда должна быть чистой.

Если на ЧП выезжают бойцы из нескольких частей, то они никогда не говорят друг другу «до свидания», а произносят: «Не прощаемся».

Есть у пожарных один необычный ритуал, который наверняка многие из нас слышали от знакомых или видели в фильмах. Новичок, пришедший на службу, проходит «посвящение». Более опытные работники обливают его водой — неожиданно, из ведра или пожарного рукава.

«Мы просто помогаем новому сотруднику свыкнуться с тем, что на выезде ему придется работать в состоянии стресса. А еще такие обливания делаются для того, чтобы новичок быстро и без проблем влился в коллектив», — пояснил помощник начальника караула 36-й пожарно-спасательной части Станислав Одоевцев.

Обливают водой и провожая на пенсию. Но в этом случае — в торжественной обстановке, без сюрпризов.