В Челябинской области 15 июня в рамках государственной итоговой аттестации в 9-х классах пройдут четыре экзамена по выбору. Школьники напишут ОГЭ по биологии, информатике и ИКТ, географии и химии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минобра.
«Самым многочисленным станет экзамен по информатике и ИКТ. Более 8000 девятиклассников зарегистрировались на сдачу этого предмета. Часть заданий, направленных на проверку практических навыков использования информационных технологий, выполняется обучающимися на компьютере. Самыми немногочисленными в этот день станут экзамены по химии и биологии: большинство зарегистрировавшихся школьников на государственную итоговую аттестацию по этим предметам уже написали данный экзамен 1 июня», — сообщил директор регионального центра оценки качества образования Андрей Барабас.
Девятиклассникам результаты по четырем предметам станут известны не позднее 28 июня.
По всем интересующим вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обратиться по телефону горячей линии — 8 (351) 263-25-17.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня