Офтальмолога из Челябинска наградили медалью за спасение раненых бойцов

Бойцы СОБР приехали в областную больницу, чтобы лично поблагодарить врача, вернувшего зрение десяткам ветеранов СВО

В офтальмологическом центре Челябинской областной клинической больницы сегодня прошла необычная церемония. Вместо пациентов в отделение зашли бойцы СОБР — с благодарственным письмом и медалью «За вклад в победу СВО». Награду вручили заведующему отделением Андрею Кузнецову, сообщает пресс-служба клиники.

Заместитель командира спецподразделения с позывным «Доктор» объяснил визит просто: ветераны и их семьи часто обращаются в ЧОКБ, и врачи никогда не отказывают. Но отделение офтальмологии — особая история. Здесь делают уникальные операции, возвращая зрение и бойцам, и их близким. Самого Кузнецова замкомандира назвал «человеком с сердцем, настоящим другом и врачом, который любит свое дело».

В отделении выполняют весь спектр операций на глазах, включая те, что связаны с тяжелыми боевыми травмами. Гражданские специалисты проводят оптико-реконструктивные вмешательства: удаляют инородные тела после ранений, делают пересадку роговицы, оперируют отслойку сетчатки. Все то, что невозможно было сделать на этапе эвакуации или в военном госпитале.

Особенность пациентов с передовой — комбинированные минно-взрывные травмы: проникающие ранения осколками в сочетании с термическими ожогами. Операция может длиться от часа до двух и требует не только мастерства, но и огромной выдержки.

По словам Кузнецова, он часто поражается, насколько серьезные ранения получают парни и при этом коллегам в госпиталях удается сохранить глаз, а в ЧОКБ — вернуть зрение.

«Такие звания и награды, они обязывают держать планку. Это высокая оценка работы всего отделения и всей больницы», — говорит заведующий отделением офтальмологии ЧОКБ, главный офтальмолог Челябинской области заслуженный врач РФ Андрей Кузнецов.

Ежегодно через офтальмологическое отделение ЧОКБ проходит около 5 тысяч пациентов с различной патологией глаз. С 2014 года здесь поставлена на поток трансплантация роговицы — есть собственный банк трансплантата.

За год врачи проводят около 80 операций по пересадке роговицы. ЧОКБ — единственная в регионе клиника, способная на такие вмешательства.