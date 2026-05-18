Оформить завещание челябинцы могут с 18 лет

Такой документ поможет избежать ссор с родственниками

Составлять завещание необязательно в пожилом возрасте или при тяжелой болезни. Оформить документ можно с 18 лет, напоминает «Север-Пресс».

«У нас в стране дееспособность с восемнадцати лет. С восемнадцати лет человек уже может пойти к нотариусу и составить свое завещание», — говорит член адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская.

Ковалевская отметила, что стереотип о том, что завещание нужно только пожилым или тяжелобольным, ошибочен. Например, в Японии такой документ можно составить с 15 лет, хотя полная дееспособность там наступает только в 21 год.

Для оформления завещания нужен только паспорт, никаких дополнительных бумаг не требуется. Документ помогает избежать конфликтов между наследниками, которые способны разрушить даже самые крепкие родственные связи.