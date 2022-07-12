Оформить договор о продаже машины теперь можно онлайн за 10 минут

На «Госуслугах» запустили специальный электронный сервис

На сайте «Госуслуги» запустили электронный сервис купли-продажи автомобиля от министерства цифрового развития. Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге.

Сделку можно оформлять без очной встречи продавца и покупателя. Для ее совершения не нужно искать и скачивать шаблон купли-продажи — типовой документ уже встроен в сервис. Все данные сторон также предзаполнены: нет риска ошибиться в тонкостях договора. В процессе сделки сервис автоматически проверит, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге.

Авторы сервиса утверждают, что заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает не более 10 минут.

Чтобы пользоваться площадкой, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». У обоих участников сделки на телефоне должен быть установлен «Госключ» — это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

Для регистрации машины необходим полис ОСАГО, оформленный на нового владельца, а также действующая диагностическая карты для автомобиля старше 4 лет.