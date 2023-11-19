Офицеры и курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии написали «Географический диктант»

Ребята показали свои знания в области географии и истории России

Сегодня, 19 ноября, в Челябинской области и других российских регионах стартовал «Географический диктант». Уровень своих знаний в области географии и истории страны продемонстрировали в том числе более тысячи офицеров, курсантов и юнармейцев Челябинского филиала Военно-воздушной академии и военнослужащие других частей, входящих в авиационный гарнизон «Шагол». Об этом сообщили в пресс-службе филиала академии.

Диктант состоит из двух частей: в первой 10 вопросов базового уровня, во второй — 30 вопросов, требующих от участника применить логику и образное мышление. Начальник Челябинского филиала Военно-воздушной академии генерал-майор Игорь Шведов рассказал, что в учебной программе географии нет, однако ребята постоянно работают с картами и умеют быстро ориентироваться на местности. Так что сомнений в том, что диктант они напишут хорошо, нет.

«Мы обучаем будущих штурманов и офицеров боевого управления. Это специалисты, которые постоянно работают с картами и умеют быстро ориентироваться на местности. К тому же мы воспитываем разносторонне развитых молодых людей, хорошо знающих историю. Поэтому я уверен, что военнослужащие филиала покажут хорошие результаты»,— сказал Игорь Шведов.

Офицеры, курсанты и юнармейцы ежегодно принимают участие не только в «Географическом диктанте». Они показывают свои знания на Правовом, Военно-историческом диктантах, а также Диктанте Победы. Все они проводятся на площадке Челябинского филиала академии.