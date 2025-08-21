Офицер российской армии из Челябинска рассказал о главных качествах бойца

Одно из ключевых — это любовь к Родине

Сегодня, 21 августа, в нашей стране отмечают День офицера России. Этот праздник объединяет командный состав всех силовых структур страны и символизирует честь, мужество, преданность службе тех, кто стоит на страже безопасности и спокойствия нашего общества.



Сергей Комиссаров — один из таких людей. Звание он получил совсем недавно. Но уже строго следует офицерскому кодексу, демонстрируя высокий профессионализм, ответственность и преданность делу.





Сергей из династии военных медиков, поэтому вопросов о выборе профессии не было. Все его детство прошло в военном городке в Чебаркуле, где он с ранних лет впитывал традиции, ценности и силу настоящего офицерского духа. В 2021 году он подписал контракт, а в 2022-м, с началом СВО, сразу же отправился на передовую.

«Родители гордятся и, конечно, переживают. Даже с учетом того, что они сами военные, повлиять как-то на мой выбор они в любом случае не могли. Я взрослый человек и сам пришел к такому решению», — рассказывает Сергей.

«Сначала был на киевском направлении, почти дошли до Киева, 13 километров оставалось. После этого сместились под Чернигов. Выполняли боевые задачи там», — говорит он.





Сергей также участвовал в освобождении Красного Лимана и Лисичанска в 2022 году. В общей сложности он пробыл «за ленточкой» около двух лет. Потом произошла ротация.

«Перевелся служить на пункт отбора. Был инструктором. С пункта отбора поступил в Омский автобронетанковый инженерный институт. Но, видимо, из-за того, что я уже в армии не первый день, как-то не особо мне понравилось именно это направление. Я отчислился и попал обратно в войска, в 506-й полк, где меня очень хорошо встретили. Предложили пройти военные курсы, и после этого получил первое звание офицера», — рассказывает Сергей.

На войне главное — рассудительность и дисциплина, именно эти качества помогли Сергею с успехом выполнять боевые задачи на СВО.

«Главное — не паниковать и слушать, что тебе говорит старший командир, потому что плохого никто никогда не посоветует», — говорит он.

Сейчас своим боевым опытом он активно делится, работая с личным составом.

«В мои задачи входит следить за их морально-психологическими качествами. Ну и, конечно, в плане боевой подготовки чтобы люди не рассыпались, сплачивались. Я считаю, все, кто там находится, — это априори одна большая семья. Нужно друг другу помогать, чтобы поставленные задачи выполнялись», — рассказывает Сергей.

Он участвует во всех боевых задачах с личным составом и поддерживает боевой дух бойцов.

«Мы все братья по оружию, пришли с одной общей целью — это защита Родины. Наши парни всегда достойно выполняют поставленную задачу», — отмечает Сергей.

У офицеров есть свой кодекс — свод правил и принципов, которые объединяют и вдохновляют тех, кто посвятил себя службе Родине.

Для Сергея эти ценности — не просто слова, а жизненный ориентир. Он лично придерживается каждого пункта кодекса и старается воспитывать в личном составе такую же приверженность высоким стандартам.

«Офицер — такой же человек. Просто на него возложено больше обязанностей, за которые он в ответе. Я ответственен за личный состав. Моя главная задача — беречь его и во всем помогать», — убежден Сергей Комиссаров.