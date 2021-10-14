Офицер полиции о телефонных мошенниках: «По этим людям плачет Большой театр!»

Кто так назойливо звонит с незнакомых номеров и пытается украсть деньги с банковских карт — версия подполковника полиции Елены Романовой

Не проходит недели, чтобы ГУ МВД по Челябинской области не отчиталось о возбуждении очередного уголовного дела (двух, трех дел) по фактам «телефонного мошенничества». В ход идут самые разные схемы: звонившие представляются сотрудниками банковских служб безопасности, правоохранительных органов, даже родственниками. Цели же в целом однообразны: получить собственные накопления граждан или заставить их оформить кредит и передать деньги мошенникам. Почему, несмотря на регулярные предупреждения со стороны СМИ, МВД, прокуратуры, южноуральцы все еще поддаются телефонным аферистам — в интервью подполковника полиции в отставке, в прошлом старшего опера ОБЭП Елены Романовой.



— Елена Григорьевна, история телефонных мошенничеств началась не вчера: уже в конце нулевых в повестке стали появляться истории обманутых.

— Тогда все-таки были другие схемы: чаще всего звонили мамам-папам, а особенно бабушкам-дедушкам, даже просто сбрасывали СМС стандартного содержания — «не могу говорить», «попал в ДТП», «пришли денег». Иногда представлялись полицейскими, «пошедшими навстречу»: мол, сейчас человек к вам подъедет, передайте ему деньги, мы не дадим хода материалам в отношении вашего сына-внука-племянника. Но по-настоящему часто эти преступления стали совершаться с приходом в нашу жизнь систем онлайн-платежей. QIWI-кошелек — мы с коллегами считали его настоящим злом, в день фиксировали по два-три преступления. Новые технологии внедрялись и внедряются в нашу жизнь настолько быстро, что большинство граждан к ним просто не успевают адаптироваться. Бабушка еще не успела научиться банкоматом пользоваться, а ей уже диктуют в трубку, как сделать перевод по интернету.





— И что, за десять с лишним лет не научились предотвращать «телефонные» преступления или хотя бы выводить преступников на чистую воду?

— Я считаю, проблема сегодня не стояла бы так остро, если бы с самого начала правоохранительные органы забили тревогу, если бы сразу поставили на широкую ногу информирование граждан. Время упущено: сегодня мы вроде бы и много говорим об опасности телефонных звонков и общения с неизвестными, из каждого утюга предупреждения, на каждом столбе объявления — а народ это просто игнорирует, не замечает. Ну и плюс нельзя не признать, что квалификация кадров в полиции серьезно упала: большинство профессионалов ушли, а у молодежи просто не хватает опыта.

— Зато народ верит мошенникам, «ведется на развод»... В чем секрет такого успеха? «Цыганский гипноз»? НЛП? Какие-нибудь хакерские штучки?

— Да ничего подобного! Ни один из тех задержанных мошенников, с которыми я имела дело сама или о которых в последнее время слышу от остающихся на службе коллег, не был ни айтишником, ни гипнотизером, ни квалифицированным психологом. Обычные люди, зачастую просто шпана! Но надо видеть, как они вживаются в образ! Такое впечатление, что сами верят в момент звонка, что они — полицейские или банковские безопасники!

— Но есть же у них все равно какие-то секреты мастерства?

— Секреты несложные. В речь вставляются ключевые слова, которые привлекают внимание жертвы: «служба безопасности», «угроза вашему счету», «перевести деньги». Если вслушаться или потом прослушать запись разговора, то окажется, что между этими словами — ничего не значащий, полубессмысленный набор фраз, произносимый речитативом. Я как-то попросила такого звонящего повторить, что он только что говорил, — не смог!





— Как, и вас тоже пытались обмануть?

— А чем я хуже других? Я с этими гражданами с удовольствием общаюсь, поддерживаю разговор. Они действительно полностью вживаются в роль: столько сочувствия в голосе, такая предупредительность! И, главное, стараются ни на секунду не прерывать контакт. Один такой 40 минут вел меня, непрерывно разговаривая по телефону! Я сделала вид, что уже бегу в банк, чтобы перевести деньги на «безопасный счет», и вот «безопасник» все говорил и говорил, прямо весь такой озабоченный моим благосостоянием! Задача, понятно, не успокоить жертву, а не дать ей подумать трезво, опомниться. И убедительные такие! Одна старушка, помнится, признавалась, что только после того, как перевела деньги «на помочь внуку», вспомнила, что внук-то у нее уже лет несколько, как живет в Америке. У другой дамы я недавно на остановке буквально отбирала телефон: она уже полезла в приложение переводить деньги. Большой театр по таким плачет, не иначе!

— Или отдел продаж...

— Вот не знаю, может, они после отсидки туда и устраиваются?

— Но все-таки неужели звонки идут наобум? Надо же как-то подготовиться к разговору с жертвой, собрать о ней сведения!

— А вы уверены, что заполненная вами в супермаркете ради дисконтной карты анкета никуда налево не уйдет? Мы же сами постоянно разбрасываемся своими персональными данными — в разговорах, в переписке, в соцсетях, во всех этих тестах и анкетах!

Но на самом деле в подавляющем большинстве случаев звонки именно что наобум: заметьте, к вам чаще всего обращаются без имени-отчества, чаще всего представляются сотрудниками Сбербанка. Потому что у большинства россиян есть счета в Сбербанке, потому что он самый «государственный», потому что к нему вроде бы чуточку больше доверия.





— Кстати, вот еще один тренд современности: все уверены, что такие звонки — дело рук осужденных, тайком использующих телефоны в колониях.

— Во времена «звонков о ДТП» так и было. Один такой осужденный, которого прихватили на «работе» из камеры, за полдня умудрялся полтысячи звонков сделать! Мечта начальников колл-центров! Сейчас все-таки контроль в местах заключения поставлен гораздо лучше. Я не говорю, что наладить такой бизнес из-за решетки совсем не получится, но все-таки возможностей для этого стало на порядок меньше. Хотя стопроцентной гарантии все равно, понятно, никто не даст. Но вы вспомните, как было раньше: сим-карты можно было чуть не на вес покупать в газетных киосках! Позвонил — и выбросил. Сейчас немножко сложнее.

— Как защититься от таких звонков?

— Как и от любого мошенничества: не вступать в контакт. Не брать трубку. Ну ладно, есть лакмусовая бумажка большинства звонков: услышали слова «служба безопасности банка» — можете смело бросать трубку, это мошенники. Службы безопасности банков — опять-таки не поручусь за все, но подавляющего большинства банков, — никогда, ни при каких обстоятельствах клиенту звонить не будут. Безопасникам это просто не нужно. Ну а про то, что банковские служащие не имеют права интересоваться какими-то данными карты или паролями, не слышал только глухой.

— Бывают ведь и похитрее схемы: звонят якобы из полиции и прокуратуры.

— Звонят. Говорят, что вы стали свидетелями по делу о мошенничестве, что кто-то там вычислил преступника, который вот прямо сейчас взламывает ваш счет. Дорогие мои, не ведитесь! Полицейский вас вызовет повесткой, а не будет опрашивать по телефону!





— Итак, мошенники — вроде бы рядовые граждане с нерядовым даром убеждения. А жертвы? Только и успеваешь читать, что пенсионеры отдали кому-то свои «похоронные» сбережения.

— Жертвой может стать кто угодно. И молодежь, и пенсионеры, и дамы средних лет. Точной статистики у меня нет, но вот, кстати, мужчины от 30 позволяют себя обмануть на порядок реже других. Мало доверия в наших мужичках. А вот дедушки постарше, 65 плюс, — те да, те ведутся.

— Нельзя. Есть исключения, но лучше уяснить себе: всё, после подтверждения перевода деньги ваши пропали навсегда, даже если мошенника поймают. Можно оперативно позвонить в банк самому, сообщить информацию о мошеннике. Банк передаст ее по инстанциям, и телефонный номер, с которого вам звонили, будет заблокирован. Станет вам легче?