В микрорайонах «Парковый» и «Белый Хутор» заработают офисы врачей общей практики

Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области.
Два кабинета врачей общей практики появятся в «Парковом» и в «Белом Хуторе». Уже завершается отделка, покупка и ремонт помещений были осуществлены на средства областного бюджета. Работать они начнут в 2017 году.
В скором времени в микрорайонах «Парковый» и «Белый Хутор» появятся офисы врачей общей практики. Там уже завершена отделка, работать они начнут в 2017 году. Их появление и покупка помещений обусловлены решением губернатора Челябинской области. На эти цели из регионального бюджета было направлено более 36 миллионов рублей.
— Два нежилых помещения были приобретены в государственную собственность региона для размещения в них офисов врачей общей практики. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на эти цели из бюджета было выделено 36,2 миллиона рублей. Общая площадь терапевтических участков составила почти 700 квадратных метров. В настоящее время нежилые помещения приняты экспертами и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к таким объектам,— передает слова министра имущества и природных ресурсов региона Алексея Бобракова сайт правительства Челябинской области.
Офисы откроются в доме № 1Б по улице Светлой в поселке Западном и в доме № 2 по улице Александра Шмакова в микрорайоне «Парковый». Их площадь 197,7 и 505,3 квадратных метров, соответственно. Их приемная способность рассчитана на 10 и 12 тысяч человек.
— Прием будут вести врачи общей практики, в их функционал входит прием как взрослого, так и детского населения. В офисах разместятся кабинеты врачей, акушерские смотровые, небольшие лаборатории, процедурные и прививочные кабинеты. Впереди у этих объектов получение санэпидзаключения и процедура лицензирования, — сказал начальник отдела первичной медико-санитарной помощи областного минздрава Александр Шамин.
Также жители района «Белый Хутор» могут получить помощь врачей в Сосновской центральной районной больнице, а жители «Паркового» — в городской поликлинике № 5 и детской № 3.
Фото: mednewt.ru