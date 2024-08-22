Одну из самых почитаемых православных святынь привезут в Челябинск

Просить заступничества Матронушки сможет любой желающий

В Челябинск доставят мощи Матроны Московской. Православная святыня будет пребывать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в течение десяти дней, с 22 сентября по 1 октября.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, ковчег с частицей мощей доставят из Успенского мужского монастыря Новомосковска (Тульская епархия) в рамках хорового молодежного проекта «Ритмы веры».

«Мощи блаженной старицы встретит духовенство Челябинской епархии, после чего в храме пройдет праздничная Литургия. Перед ковчегом будет совершен молебен с чтением акафиста. Во время Литургии и после нее приложиться к мощам и попросить святую о Божьей благодати смогут все желающие», — рассказали в епархии.

Блаженная Матрона родилась слепой в 1885 году в Тульской губернии в бедной многодетной семье. Господь дал ей духовное зрение, избрав для особого служения. Близость к народу, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся — все это сделало святую старицу близкой и любимой верующим. Еще до официальной канонизации на могилу к Матроне Московской приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями: даже после своей кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к ее ходатайству.