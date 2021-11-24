В Челябинске поликлинику украсили горельефом с изображением битвы Александра Невского и Дарта Вейдера

А самому медучреждению присвоили имя великого князя

В отделении детской поликлиники № 8, что находится на Молдавской, 11, появился красочный горельеф. Из стены выступают фигуры святого князя Александра Невского на коне и персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера. К радости детворы оба они застыли с мечами в руках. О появлении и значении горельефа журналистам ИА «Первое областное» рассказал главврач поликлиники Антон Рыжий.

«Эта композиция символизирует битву добра и зла, пропагандирует наши российские ценности. А еще — формирует положительный образ врачей. Я не хочу, чтобы поликлиника ассоциировалась с тем местом, где тебе больно и плохо, где тебя обижают, как это было во времена моего детства. Может, поэтому мы теперь видим столько отказников от прививок», — говорит Антон Рыжий.

Горельеф полностью создан силами самих сотрудников поликлиники. Фигуры крепкие, и по ним можно лазать. А сам сюжет родился не случайно. Почти три года коллектив медиков просил присвоить их поликлинике имя святого Александра Невского. И вот на днях, после последних согласований, губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил клинике это имя.

«Это первый подобный опыт на постсоветском пространстве», — говорит Антон Рыжий.

Скоро имя князя появится и на вывеске поликлиники, и в ее документах.