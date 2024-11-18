Одно из самых больших деревьев России обнаружили в Нязепетровском районе

Обхват ствола ивы превышает 5,5 метра

В Нязепетровском районе Челябинской области обнаружили одно из самых больших деревьев в стране — это ива, обхват ствола которой равен 5 метрам 75 сантиметрам. До официального рекордсмена она недотягивает совсем чуть-чуть, поделились наши коллеги из газеты «Нязепетровские вести».

На сегодняшний день самым большим деревом в России официально признана 300-летняя ива, находящаяся в Башкирии. Обхват ее ствола — 6 метров 69 сантиметров. Нязепетровской иве для рекорда не хватает менее метра.

Но и в Челябинской области есть еще одно дерево, претендующее на звание самого большого в России. Это 400‑летняя лиственница, обхват ствола которой — шесть метров ровно.