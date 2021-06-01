«Одна колонка на всех»: жители поселка в Кизильском районе просят власти провести в их дома воду

Центрального водоснабжения в Новопокровском не было со дня его основания

Жители поселка Новопокровского Кизильского района просят местные власти подвести к их домам водопровод. Сейчас для полива огородов они используют воду из скважин. За питьевой водой люди вынуждены ходить к единственной на весь поселок колонке.

В поселке Новопокровском проживает около 500 человек. С момента образования населенного пункта централизованного водоснабжения в нем не было. Жители рассказали, что три года назад на въезде в поселок им поставили колонку, где можно набрать воды. Водовод довели до начала села, и на этом работа закончилась — подводящих сетей к домам частного сектора нет.

«Помогите нам, это какое-то издевательство над людьми. Районной властью нам было обещано, что скоро в поселок придет вода. И где она? Сделали, называется, — берите бидоны и топайте километры за водой, если хотите хорошей воды напиться. Зачем жителям одна колонка на всех, нам нужен разводящий по улицам водопровод. В поселке большинство пожилые люди, для них это не решение проблемы. Для отчета, что завели воду в поселок, это подходит, а для жителей это насмешка просто. Люди в поселке пользуются индивидуальными скважинами, но качество воды плохое, фактически ее нельзя употреблять в пищу. Но другой воды у людей нет, от безысходности пользуются тем, что есть, а это бьет по здоровью», — обратились в сообщество «Текслер, помоги» жители поселка Новопокровского Кизильского района.

В администрации района отметили, что питьевой водой жители обеспечены, — имеется в виду единственная в частном секторе колонка. Для строительства сетей к домам необходимо разработать проект, но средств на него в местном бюджете пока нет.

«Около 20 лет в Новопокровском сельском поселении отсутствовало водоснабжение. В настоящее время администрация Кизильского муниципального района довела водоснабжение до поселка. Центральное водоснабжение доведено до школы, детского сада и ФАПа. Для строительства водопровода к поселку нужно провести геодезическое и геологическое исследование, подготовить проект. В настоящее время в районном бюджете нет средств на эти цели», — ответили ИА «Первое областное» в администрации Кизильского района.

Наличие готового проекта — это возможность получить дополнительные средства из федерального бюджета на строительство новых сетей водоснабжения (в регионе реализуется проект «Чистая вода»). При этом в Челябинской области выполнено проектов на сумму 216 миллионов рублей, а лимит по программе почти втрое больше — 680 миллионов. По данным Минстроя, средства готовы выделять, но муниципалитеты не активно работают с подготовкой проектов.

Ситуация с водоснабжением в регионе находится на особом контроле губернатора. В мае комиссия министерства строительства и инфраструктуры региона во главе с руководителем ведомства Юлием Элбакидзе по поручению Алексея Текслера выезжала в территории, где наблюдаются проблемы с подачей воды. На местах нашли многочисленные нарушения, которые главам муниципалитетов предстоит устранить в кратчайшие сроки. Тем временем в социальных сетях жители разных районов области продолжают жаловаться на подачу воды.